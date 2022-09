Venezia 79 omaggio a Richard Harris il Silente di Harry Potter e icona del free cinema inglese (Di martedì 6 settembre 2022) Alzi la mano chi non si ricorda di Silente nel film di Harry Potter. Sono tante, si vede. Ed ora alzi la mano chi si ricorda il nome dell’attore che lo interpretò. Sono meno, c’era da aspettarselo. Eppure stiamo parlando di uno dei più grandi attori del secondo Novecento, Richard Harris. Un marcantonio irlandese, famiglia contadina, campione di racquetball sui muri della spiaggia del paesello di Kilkee, poi con determinazione da “giovane arrabbiato” finisce teatrante londinese, icona popolare del cinema impegnato e d’autore anni sessanta (Io sono un campione e Deserto rosso), star assoluta del musical Camelot e di abbondanti dosi di Hollywood (Un uomo chiamato cavallo, Uomo bianco va col tuo dio, Cassandra crossing, I quattro dell’oca selvaggia) che lo resero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Alzi la mano chi non si ricorda dinel film di. Sono tante, si vede. Ed ora alzi la mano chi si ricorda il nome dell’attore che lo interpretò. Sono meno, c’era da aspettarselo. Eppure stiamo parlando di uno dei più grandi attori del secondo Novecento,. Un marcantonio irlandese, famiglia contadina, campione di racquetball sui muri della spiaggia del paesello di Kilkee, poi con determinazione da “giovane arrabbiato” finisce teatrante londinese,popolare delimpegnato e d’autore anni sessanta (Io sono un campione e Deserto rosso), star assoluta del musical Camelot e di abbondanti dosi di Hollywood (Un uomo chiamato cavallo, Uomo bianco va col tuo dio, Cassandra crossing, I quattro dell’oca selvaggia) che lo resero ...

