Venezia 79, nel postumo “Call of god” c’è tutto il mondo crudele ed estremo di Kim Ki-duk (Di martedì 6 settembre 2022) Il mondo crudele ed estremo firmato dal sudcoreano Kim Ki-duk torna, postumo, a Venezia, Fuori Concorso. S’intitola Call of god ed è il 24esimo ed ultimo film diretto dal regista coreano, morto per Covid mentre si trovava in Lettonia nel dicembre del 2020, dopo essere stato emarginato in patria per via di una serie di accuse di molestie e violenza sessuale. A quanto afferma la produzione del film, Kim aveva girato tutte le scene sul set di una grande città del Kyrgizstan e dopo la sua morte, e su indicazioni di montaggio e postproduzione indicate su taccuini e appunti di lavoro, è stato il regista estone Arthur Weber a completare definitivamente Call of god. Protagonista del film è una ragazza (Zhanel Sergazina) “nella cui mente si affaccia un amore” e sul suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Iledfirmato dal sudcoreano Kim Ki-duk torna,, a, Fuori Concorso. S’intitolaof god ed è il 24esimo ed ultimo film diretto dal regista coreano, morto per Covid mentre si trovava in Lettonia nel dicembre del 2020, dopo essere stato emarginato in patria per via di una serie di accuse di molestie e violenza sessuale. A quanto afferma la produzione del film, Kim aveva girato tutte le scene sul set di una grande città del Kyrgizstan e dopo la sua morte, e su indicazioni di montaggio e postproduzione indicate su taccuini e appunti di lavoro, è stato il regista estone Arthur Weber a completare definitivamenteof god. Protagonista del film è una ragazza (Zhanel Sergazina) “nella cui mente si affaccia un amore” e sul suo ...

