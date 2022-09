Venezia 79 | l’esordio al cinema di Michele Bravi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Il cantante ha fatto il suo debutto alDopo il palcoha calcato il set di un film. Il cantante, ex Amici, ha infatti fatto ul suo debutto nel film, di Carolina Cavalli, “Amanda”, presentato nella sezione Orizzonti Extra di. Intervistato da “Open”,ha raccontato di come abbia vissuto questo nuovo percorso della sua carriera. «Ho iniziato con la musica, e ho deciso di continuare solo con la musica. Questa decisione l’ho presa dopo la pandemia, ma non saprei spiegare il perché. Forse è stata la possibilità di entrare in contatto con altre persone attraverso la scrittura». E poi: «Io mi sono sempre trovato a metà. Come interprete e come cantautore. In questo caso, ho provato a leggere e fare mio quello che altri avevano scritto. Fareè ...