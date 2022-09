Venezia 2022, Canova: “Cinema italiano investa su animazione” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Gianni Canova, Rettore dell’Università IULM di Milano e critico Cinematografico ha preso parte della kermesse Voci e Storie a Venezia, organizzata dal quotidiano La Ragione – leAli alla libertà in occasione della 79. Mostra del Cinema. Intervistato dal Direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani, Canova commenta: “se il Cinema e più in generale le persone vogliono tornare a capire il mondo che li circonda, devono guardare i bambini e chi sa parlar loro. Non riesco proprio a capire perché il Cinema italiano non investa sull’animazione. Noi abbiamo una scuola fantastica, possiamo vantare un maestro come Bruno Bozzetto, che per inciso non ha ricevuto neanche il Leone d’Oro alla carriera. Eppure il papà della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Gianni, Rettore dell’Università IULM di Milano e criticotografico ha preso parte della kermesse Voci e Storie a, organizzata dal quotidiano La Ragione – leAli alla libertà in occasione della 79. Mostra del. Intervistato dal Direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani,commenta: “se ile più in generale le persone vogliono tornare a capire il mondo che li circonda, devono guardare i bambini e chi sa parlar loro. Non riesco proprio a capire perché ilnonsull’. Noi abbiamo una scuola fantastica, possiamo vantare un maestro come Bruno Bozzetto, che per inciso non ha ricevuto neanche il Leone d’Oro alla carriera. Eppure il papà della ...

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - asal_miyy2 : RT @SkyTG24: Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - artribune : Ecco la nuova direzione interna, ad interim, dei Musei Civici di Venezia, le Attività Museali, affidate a Chiara Sq… -