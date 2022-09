(Di martedì 6 settembre 2022) Aveva compiuto 23il mese scorso. Aveva una passione sconfinata per il disegno e le arti grafiche in generale. Ed era brava. Un'artista che stava sbocciando. Così come stava sbocciando la sua ...

leggoit : #Rovigo Valentina, la volontaria Croce Rossa sconfitta dal male a soli 23 anni - Gazzettino : Valentina, volontaria Croce Rossa, sconfitta dal male a soli 23 anni -

ilgazzettino.it

'Oggi le bandiere del nostro Comitato sono a mezz'asta - ha scritto su Facebook la Croce rossa di Rovigo -Moschetto di 23 anni,del nostro Comitato, dopo una lunga battaglia ci ...... la prima è un processo siologico in gran parte involontario; la seconda, tutta, l'... a Ingo Schulze , ad Alexandra Kleeman , a Vincenzo Latronico , aMaini , a Maria Grazia ... Valentina, volontaria Croce Rossa, sconfitta dal male a soli 23 anni Aveva compiuto 23 anni il mese scorso. Aveva una passione sconfinata per il disegno e le arti grafiche in generale. Ed era brava. Un’artista che stava sbocciando. Così come ...ROVIGO - Aveva compiuto 23 anni il mese scorso. Aveva una passione sconfinata per il disegno e le arti grafiche in generale. Ed era brava. Un’artista che stava sbocciando. Così ...