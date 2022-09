Vaiolo scimmie: salgono a 787 i casi in Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Sono 787 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 14 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 2 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome nel bollettino aggiornato a oggi. I casi collegati a viaggia all'estero sono 216. L'età media è di 37 anni e 776 sono uomini e 11 donne. La regione con più casi è la Lombardia (330), seguita dal Lazio (140). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Sono 787 ididellein, con un incremento di 14 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 2 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome nel bollettino aggiornato a oggi. Icollegati a viaggia all'estero sono 216. L'età media è di 37 anni e 776 sono uomini e 11 donne. La regione con piùè la Lombardia (330), seguita dal Lazio (140).

