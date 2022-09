US Open | sorpresa Tiafoe | Nadal ko E' il torneo degli showmen

livetennisit : Us Open: Grande Sorpresa. Tiafoe firma l’impresa e elimina Nadal nei quarti di finale - paoloangeloRF : Una grande sorpresa nella notte degli US Open - galfort2 : '''I russi che sparano sulla centrale che occupano!!! Ma non dite cazzate!''' Che sorpresa! - mikigiobontempo : anche Open/Crespi afferma testualmente: 'la sorpresa ?! Paragone' !!! -

... Rafa Nadal , l'uomo che quest'anno negli Slam era imbattuto (successi all'Australiane a ... La "" Nadal Di certo una, benché Nadal rientrasse dall'ennesimo acciacco fisico e ...... nella corsa per la vetta del ranking dopo lo US. Il primo set mette in mostra un Tiafoe ... compreso l'ormai onnipresente attore Ben Stiller, si godono lo spettacolo e la seconda...Parte alla grande, subisce, recupera, in una prova di forza e resistenza, Jannik conquista la prima vittoria con il bielorusso che non aveva ancora mai incrociato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 In rete il rovescio di Ivashka, Sinner non molla: due palle break. 15-30 Regala con il rovescio Ivashka e Sinner prova a scuotersi. 15-15 Vola via il ro ...