US Open, il vero Jannik Sinner si è visto solo con Alcaraz (2 volte) e Djokovic nel 2022: domani lo spagnolo gli riaccenderà il sacro fuoco? (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sarà bisogno del miglior Jannik Sinner. Il traguardo è ambizioso, ma dal punto di vista del gioco l’altoatesino non ha convinto a New York. Se è vero che spingersi ai quarti di finale non giocando bene è una qualità dal punto di vista mentale di non poco conto, nello stesso tempo se si vuol puntare ad andare avanti servirà crescere dal punto di vista tecnico. Alla prova dei fatti, in questo 2022, il vero Sinner lo si è potuto ammirare solo contro Carlos Alcaraz a Wimbledon e a Umago e poi contro Novak Djokovic nei Championships. In quegli incontri l’azzurro aveva messo in mostra tutte le sue straordinarie qualità, avendo un rendimento costante. Ora il terzo incrocio della stagione con Alcaraz a New York richiede uno ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sarà bisogno del miglior. Il traguardo è ambizioso, ma dal punto di vista del gioco l’altoatesino non ha convinto a New York. Se èche spingersi ai quarti di finale non giocando bene è una qualità dal punto di vista mentale di non poco conto, nello stesso tempo se si vuol puntare ad andare avanti servirà crescere dal punto di vista tecnico. Alla prova dei fatti, in questo, illo si è potuto ammirarecontro Carlosa Wimbledon e a Umago e poi contro Novaknei Championships. In quegli incontri l’azzurro aveva messo in mostra tutte le sue straordinarie qualità, avendo un rendimento costante. Ora il terzo incrocio della stagione cona New York richiede uno ...

OA_Sport : #USOpen Abbiamo ammirato il vero Sinner contro Alcaraz (due volte) e contro Djokovic a Wimbledon, ma sarà possibile… - fuoriorario_pod : Il nuovo singolo degli @ArcticMonkeys è una canzone top oppure un vero flop? Scoprilo in questo episodio di Fuori O… - backinthegood : @OSX_rulez @Theskeptical_ @michele_geraci Ma tu vuoi scherzare, vero? - LarryDeUan : @Open_gol Vero. Però Legambiente ha appena lanciato la campagna 'C'è puzza di gas'... devono far pace col cervello… - giibi_ : non vuoi vero? -