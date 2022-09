US OPEN, BERRETTINI-RUUD: MATTEO VUOL TORNARE IN SEMIFINALE (Di martedì 6 settembre 2022) Eccolo servito, il momento della rivincita. Che per MATTEO BERRETTINI arriva appena una quarantina di giorni dopo l’atto finale di Gstaad, quello che avrebbe dovuto mettergli tra le mani il terzo trionfo della sua estate (bella e anche maledetta, pensando al Covid che gli ha impedito di disputare Wimbledon), quello che Casper RUUD gli ha impedito di far suo, perché in fondo sul rosso il norvegese sapeva di avere qualcosa in più e il pronostico alla fine l’ha rispettato. Ma nella serata italiana (dalle 18,30 in poi) a Flushing Meadows, quando farà caldo e sarà umido come ogni mezzogiorno che si rispetti, BERRETTINI andrà a caccia di una rivincita che a quel punto profumerà di SEMIFINALE. È quello il grande bersaglio al quale il tennista romano ha deciso di puntare: TORNARE tra i primi ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 6 settembre 2022) Eccolo servito, il momento della rivincita. Che perarriva appena una quarantina di giorni dopo l’atto finale di Gstaad, quello che avrebbe dovuto mettergli tra le mani il terzo trionfo della sua estate (bella e anche maledetta, pensando al Covid che gli ha impedito di disputare Wimbledon), quello che Caspergli ha impedito di far suo, perché in fondo sul rosso il norvegese sapeva di avere qualcosa in più e il pronostico alla fine l’ha rispettato. Ma nella serata italiana (dalle 18,30 in poi) a Flushing Meadows, quando farà caldo e sarà umido come ogni mezzogiorno che si rispetti,andrà a caccia di una rivincita che a quel punto profumerà di. È quello il grande bersaglio al quale il tennista romano ha deciso di puntare:tra i primi ...

