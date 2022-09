US Open 2022, Matteo Berrettini cede in tre set a Casper Ruud nei quarti di finale a New York (Di martedì 6 settembre 2022) Non si possono fare miracoli. Lo si era capito anche nelle partite precedenti che Matteo Berrettini non fosse arrivato al top della forma a questo Slam: troppi gli stop nel corso dell’anno e un inseguimento alla miglior forma che il Covid prima di Wimbledon ha definitivamente affossato. E così, è terminata nei quarti di finale l’avventura del romano negli US Open 2022 al cospetto di un solido Casper Rudd. Il norvegese, in lizza con Carlos Alcaraz e Rafal Nadal per il posto di n.1 del mondo al termine di questo torneo, ha dato conferma della sua eccellente condizione, prevalendo con il punteggio di 6-1 6-4 7-6 (4) in 2 ore e 37 minuti di gioco. Per lui si tratta della prima qualificazione in carriera al penultimo atto di questo Major. Nel primo set ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Non si possono fare miracoli. Lo si era capito anche nelle partite prenti chenon fosse arrivato al top della forma a questo Slam: troppi gli stop nel corso dell’anno e un inseguimento alla miglior forma che il Covid prima di Wimbledon ha definitivamente affossato. E così, è terminata neidil’avventura del romano negli USal cospetto di un solidoRudd. Il norvegese, in lizza con Carlos Alcaraz e Rafal Nadal per il posto di n.1 del mondo al termine di questo torneo, ha dato conferma della sua eccellente condizione, prevalendo con il punteggio di 6-1 6-4 7-6 (4) in 2 ore e 37 minuti di gioco. Per lui si tratta della prima qualificazione in carriera al penultimo atto di questo Major. Nel primo set ...

DavidPuente : Ecco come i sostenitori dell'idrossiclorochina (alcuni attualmente candidati al Parlamento) stanno cercando di rifa… - EasyInve : La dipendenza italiana dal gas russo. - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #USOpentennis Matteo Berrettini deve arrendersi alla solidità di Casper Ruud: il norvegese approda in semifinale a New York… - paoloigna1 : Una stagione sul cemento non brillantissima per #Berrettini dopo tanti problemi. #Ruud è un bruttissimo cliente ma… -