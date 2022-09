US Open 2022, la corsa di Nadal si ferma agli ottavi: Tiafoe firma l’impresa (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Rafael Nadal al suo 23esimo Slam: Frances Tiafoe firma l’impresa di giornata, sconfigge lo spagnolo 6-4 4-6 6-4 6-3 e si qualifica per i quarti di finale degli US Open. Lo spagnolo subisce una sconfitta durissima: basti pensare che non perdeva così presto in un Major da Wimbledon 2017, quando fu Gilles Muller a sbarrargli la strada per 15-13 al quinto set. Il campione di Australian Open e Roland Garros ha ancora delle chance a sua disposizione per diventare numero 1 del mondo, ma non potrà far altro che sperare in imminenti sconfitte di Carlos Alcaraz e Casper Ruud, i quali hanno, adesso, un’occasione d’oro per salire sulla vetta del ranking mondiale. Il match è giocato ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Sidi finale ladi Rafaelal suo 23esimo Slam: Francesdi giornata, sconfigge lo spagnolo 6-4 4-6 6-4 6-3 e si qualifica per i quarti di finale degli US. Lo spagnolo subisce una sconfitta durissima: basti pensare che non perdeva così presto in un Major da Wimbledon 2017, quando fu Gilles Muller a sbarrargli la strada per 15-13 al quinto set. Il campione di Australiane Roland Garros ha ancora delle chance a sua disposizione per diventare numero 1 del mondo, ma non potrà far altro che sperare in imminenti sconfitte di Carlos Alcaraz e Casper Ruud, i quali hanno, adesso, un’occasione d’oro per salire sulla vetta del ranking mondiale. Il match è giocato ...

DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - DavidPuente : Ecco come i sostenitori dell'idrossiclorochina (alcuni attualmente candidati al Parlamento) stanno cercando di rifa… - EasyInve : La dipendenza italiana dal gas russo. - sportface2016 : #USOpen 2022, la corsa di #Nadal si ferma agli ottavi: #Tiafoe firma l'impresa - CiaobyDany : RT @Open_gol: Sia i governi di centrodestra, così come quelli del centrosinistra, approvarono condoni fiscale negli anni successivi a quell… -