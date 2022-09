Uragano Mbappé, la Juventus ko a testa alta. Il Milan si ferma sul palo, 1-1 contro il Salisburgo (Di martedì 6 settembre 2022) Giornata negativa per le squadre italiane all’esordio nella fase a gironi di Champions League: la Juventus è stata sconfitta dal Psg, il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Salisburgo. I bianconeri sono stati comunque in partita nonostante la differenza dal punto di vista tecnico, i rossoneri non sono riusciti a sfruttare la superiorità qualitativa. La Juventus si schiera con il doppio attaccante: Milik e Vlahovic. A centrocampo spazio a Miretti, sugli esterni Kostic e Cuadrado. Il Psg risponde con Neymar, Messi e Mbappé. Partenza sprint della squadra francese che trova il doppio vantaggio dopo 22 minuti con il solito Mbappé. I bianconeri ci provano con Milik, si supera Donnarumma. Nella ripresa spazio a McKennie per Miretti, è proprio il nuovo entrato a ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 settembre 2022) Giornata negativa per le squadre italiane all’esordio nella fase a gironi di Champions League: laè stata sconfitta dal Psg, ilnon è andato oltre il pareggioil. I bianconeri sono stati comunque in partita nonostante la differenza dal punto di vista tecnico, i rossoneri non sono riusciti a sfruttare la superiorità qualitativa. Lasi schiera con il doppio attaccante: Milik e Vlahovic. A centrocampo spazio a Miretti, sugli esterni Kostic e Cuadrado. Il Psg risponde con Neymar, Messi e. Partenza sprint della squadra francese che trova il doppio vantaggio dopo 22 minuti con il solito. I bianconeri ci provano con Milik, si supera Donnarumma. Nella ripresa spazio a McKennie per Miretti, è proprio il nuovo entrato a ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Uragano Mbappè per un tempo, poi la Juve si riprende: sconfitta con onore - kvudinh : RT @Gazzetta_it: Uragano Mbappè per un tempo, poi la Juve si riprende: sconfitta con onore - Gazzetta_it : Uragano Mbappè per un tempo, poi la Juve si riprende: sconfitta con onore -

I programmi in tv oggi, 6 settembre 2022: film e intrattenimento ...56 - LA CONQUISTA DEL WEST 01:47 - BULLETPROOF 03:09 - CIAKNEWS 03:13 - AMARE PER SEMPRE 05:02 - TRE RAGAZZE VIENNESI 19:15 - CHIPS - IL RISENTIMENTO 20:05 - WALKER TEXAS RANGER I - ALLARME URAGANO ... Juventus - Psg, Di Maria - Paredes subito da ex. Come Haaland e Lewandowski ... saranno in due ad avere stimoli particolari contro Messi , Mbappé , Neymar e compagni. Spettacolo ... E uragano Erling Haaland con il suo Manchester City tornerà a Dortmund dove con i gialli del ... ...56 - LA CONQUISTA DEL WEST 01:47 - BULLETPROOF 03:09 - CIAKNEWS 03:13 - AMARE PER SEMPRE 05:02 - TRE RAGAZZE VIENNESI 19:15 - CHIPS - IL RISENTIMENTO 20:05 - WALKER TEXAS RANGER I - ALLARME...... saranno in due ad avere stimoli particolari contro Messi ,, Neymar e compagni. Spettacolo ... EErling Haaland con il suo Manchester City tornerà a Dortmund dove con i gialli del ...