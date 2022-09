Uomo dichiarato «morto» dai dottori, si muove prima dell’esportazione degli organi. La moglie: «Dio l’ha tenuto in vita» (Di martedì 6 settembre 2022) Alla voce miracoli, c’è una storia che arriva dalla Carolina del Nord e che per alcuni è spiegabile solo come «intervento divino». Un Uomo dichiarato «cerebralmente morto» ha dato segni di vita poco prima che i suoi organi venissero esportati per la donazione. Ryan Marlow, un pastore (prete) di 37 anni, è tornato a vita e ha potuto riabbracciare i suoi tre figli e sua moglie Megan, alla quale l’ospedale aveva detto che non ci sarebbe stato più niente da fare. Ryan Marlow, il miracolo negli Usa A Ryan era stata diagnosticata un’infezione da listeria, un batterio molto aggressivo di origine alimentare, che l’aveva portato alla «morte cerebrale» il 27 agosto scorso. Era stato portato con urgenza in ospedale ed era entrato in coma a causa di un enorme ... Leggi su blog.libero (Di martedì 6 settembre 2022) Alla voce miracoli, c’è una storia che arriva dalla Carolina del Nord e che per alcuni è spiegabile solo come «intervento divino». Un«cerebralmente» ha dato segni dipocoche i suoivenissero esportati per la donazione. Ryan Marlow, un pastore (prete) di 37 anni, è tornato ae ha potuto riabbracciare i suoi tre figli e suaMegan, alla quale l’ospedale aveva detto che non ci sarebbe stato più niente da fare. Ryan Marlow, il miracolo negli Usa A Ryan era stata diagnosticata un’infezione da listeria, un batterio molto aggressivo di origine alimentare, che l’aveva portato alla «morte cerebrale» il 27 agosto scorso. Era stato portato con urgenza in ospedale ed era entrato in coma a causa di un enorme ...

