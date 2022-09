UnoMattina estate vs Mattino 5 News, prima sfida: chi ha vinto il 5 settembre 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Mediaset ha aperto le danze con il nuovo palinsesto autunnale, anche se mancano ancora alcuni dei programmi più visti di Canale 5. Rai 1 al momento temporeggia, anche per questo, ancora per qualche giorno, andrà in onda la versione estiva di UnoMattina, per poi lasciare spazio alla versione nuova condotta in solitaria da Massimiliano Ossini. Ieri, 5 settembre 2022, il pubblico ha quindi potuto scegliere tra UnoMattina estate e Mattino 5 News al ritorno in onda su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Grande attesa dunque questa mattina per i dati di ascolto che ci riveleranno come sono andate le cose: chi ha vinto in questa prima sfida? Da un lato, abbiamo il programma di Rai 1 che ha fatto il suo, senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Mediaset ha aperto le danze con il nuovo palinsesto autunnale, anche se mancano ancora alcuni dei programmi più visti di Canale 5. Rai 1 al momento temporeggia, anche per questo, ancora per qualche giorno, andrà in onda la versione estiva di, per poi lasciare spazio alla versione nuova condotta in solitaria da Massimiliano Ossini. Ieri, 5, il pubblico ha quindi potuto scegliere traal ritorno in onda su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Grande attesa dunque questa mattina per i dati di ascolto che ci riveleranno come sono andate le cose: chi hain questa? Da un lato, abbiamo il programma di Rai 1 che ha fatto il suo, senza ...

