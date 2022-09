Unisa, test Medicina: l’Ateneo accoglie oltre 1700 aspiranti matricole (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – Oggi al Campus di Fisciano la Prova di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2022-23, iniziata ufficialmente alle ore 13.00 e con una durata fissata in 100 minuti. È di 1732 il numero effettivo degli studenti impegnati con il test che ha previsto, anche quest’anno, 156 posti per Medicina e Chirurgia e 30 per Odontoiatria e Protesi dentaria. oltre 800 le unità di personale di Ateneo, tra docenti e tecnici-amministrativi, impegnate anche in questa edizione nello svolgimento di tutte le operazioni svoltesi al campus di Fisciano in 38 aule distribuite negli edifici B, B1 e C. l’Ateneo ha lavorato ad un articolato piano organizzativo al fine di garantire un’efficace gestione delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – Oggi al Campus di Fisciano la Prova di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ine Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2022-23, iniziata ufficialmente alle ore 13.00 e con una durata fissata in 100 minuti. È di 1732 il numero effettivo degli studenti impegnati con ilche ha previsto, anche quest’anno, 156 posti pere Chirurgia e 30 per Odontoiatria e Protesi dentaria.800 le unità di personale di Ateneo, tra docenti e tecnici-amministrativi, impegnate anche in questa edizione nello svolgimento di tutte le operazioni svoltesi al campus di Fisciano in 38 aule distribuite negli edifici B, B1 e C.ha lavorato ad un articolato piano organizzativo al fine di garantire un’efficace gestione delle attività ...

