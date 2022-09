Unione ciechi, il presidente si candida con la Lega. Diciotto consiglieri chiedono le sue dimissioni (Di martedì 6 settembre 2022) E’ scontro all’interno dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, tra il presidente nazionale Mario Barbuto e il gruppo consiliare Uniti per l’Unione, composto di 18 consiglieri, che ne ha chiesto ufficialmente le dimissioni. Motivo del contendere, la candidatura del presidente Barbuto alle elezioni politiche del 25 settembre nelle file della Lega. Una situazione, spiegano a 9Colonne dal gruppo consiliare UICI Uniti per l’Unione “che ci mette in forte imbarazzo perché, da associazione apartitica quale siamo, ora veniamo riconosciuti all’interno di un certo ambito politico”. Per questo i 18 consiglieri hanno inoltrato formalmente la richiesta di dimissioni del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) E’ scontro all’interno dell’italiana deie ipovedenti, tra ilnazionale Mario Barbuto e il gruppo consiliare Uniti per l’, composto di 18, che ne ha chiesto ufficialmente le. Motivo del contendere, latura delBarbuto alle elezioni politiche del 25 settembre nelle file della. Una situazione, spiegano a 9Colonne dal gruppo consiliare UICI Uniti per l’“che ci mette in forte imbarazzo perché, da associazione apartitica quale siamo, ora veniamo riconosciuti all’interno di un certo ambito politico”. Per questo i 18hanno inoltrato formalmente la richiesta didel ...

