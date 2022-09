Una tartaruga verde nuota nelle acque turchesi di Cipro

enpaonlus : Il video del salvataggio di una tartaruga marina a Palmi - Ogni piccola vita ha valore! ?@Antonio_Pio_? ?@SznDohrn?… - mephobiiia : ho sognato di tatuarmi una mini tartaruga e infatti ho già scritto al tatuatore impulsività 100% ?? - inharryshelter : RT @sentochemuoro: ho gia' fatto due tweet del genere e non e' servito ad un cazzo ma ci riprovo perche' la situazione e' parecchio peggior… - cvddlinhrry : RT @sentochemuoro: ho gia' fatto due tweet del genere e non e' servito ad un cazzo ma ci riprovo perche' la situazione e' parecchio peggior… - asiaxsappho : voglio una tartaruga -

Il Fatto Quotidiano

Dopo Grecia e Turchia, è terzo luogo prediletto per riproduzioneSulla versione NES è presentemodalità single player nella quale dovrete scegliere lapreferita, battere le altre e poi dedicarvi ad un paio di scagnozzi, tra i quali il mitico Casey ... Uk, in futuro una tartaruga potrebbe eleggere il leader conservatore Roma, 6 set. (askanews) - Una tartaruga verde (Chelonia Mydas) nuota nelle acque turchesi in una caletta sulla costa orientale di Cipro, vicino ...Domenica 4 settembre è stata festa grande per gli amici della Tartaruga onlus che, con tantissime iniziative, hanno animato le vie e le piazze di Monte ...