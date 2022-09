Un festival per far amare il panettone agli americani (Di martedì 6 settembre 2022) In un suggestivo titolo, Eater chiede ai suoi lettori «Potrà questo festival di New York convincere finalmente gli americani ad amare il panettone?». Eravamo convinti che le imprese di Olivieri 1882 avessero già dato una risposta affermativa alla stampa d’oltreoceano, ma a quanto pare la situazione è un po’ più complessa e richiede qualcosa in più di un pezzo sul New York Times. Ci sono buone notizie. Dal 9 all’11 e dal 16 al 18 dicembre, all’Hunter’s Point Park, si terrà il New York panettone festival, un’occasione per avvicinare anche i più scettici alla creazione artigianale più amata dagli italiani (e non solo) a Natale. Organizzato dall’imprenditore e importatore agroalimentare Cristiano Rossi, il New York festival panettone è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 settembre 2022) In un suggestivo titolo, Eater chiede ai suoi lettori «Potrà questodi New York convincere finalmente gliadil?». Eravamo convinti che le imprese di Olivieri 1882 avessero già dato una risposta affermativa alla stampa d’oltreoceano, ma a quanto pare la situazione è un po’ più complessa e richiede qualcosa in più di un pezzo sul New York Times. Ci sono buone notizie. Dal 9 all’11 e dal 16 al 18 dicembre, all’Hunter’s Point Park, si terrà il New York, un’occasione per avvicinare anche i più scettici alla creazione artigianale più amata ditaliani (e non solo) a Natale. Organizzato dall’imprenditore e importatore agroalimentare Cristiano Rossi, il New Yorkè ...

vaticannews_it : #Cantacielo Il Festival musicale che riguarda anche la Christian Music, nella sua prima edizione martedì 6 settemb… - crocerossa : ??Ci vediamo domattina alle 11:00 al Festival del Cinema @la_Biennale #Venezia79 per la presentazione del docufilm C… - GianlucaVasto : Roma, 30 ago. (Adnkronos) - 'La birra gliela offriamo noi per tutto quello che ha fatto'. Così i ragazzi del Festiv… - sarahdibono : RT @HSHQIta: Il cast di Don’t Worry Darling durante la standing ovation in seguito alla proiezione del film in Sala Grande al Festival del… - sarahdibono : RT @HSHQIta: Harry e Nick Kroll in Sala Grande dopo la proiezione di Don’t Worry Darling al Festival del Cinema di Venezia! #Venezia79 Un… -