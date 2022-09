Ultime Notizie Serie A: Mihajlovic esonerato, parla Pogba, Galliani è positivo per il Monza (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – «Torno presto» – Pogba parla dopo l’operazione al ginocchio: «Tornerò presto e lo farò alla grande, grazie per tutto il supporto». Il messaggio 17.15 – Sinisa esonerato – La notizia che circolava da qualche ora è diventata ufficiale: Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. La nota 16.00 – parla Galliani – «Siamo in crescita, abbiamo affrontato cinque delle prime sei in classifica»: Galliani prova ad essere ottimista sul Monza. Le parole 14.30 – Arnautovic in vetta – Ecco la classifica marcatori dopo cinque giornate, davanti a tutti c’è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – «Torno presto» –dopo l’operazione al ginocchio: «Tornerò presto e lo farò alla grande, grazie per tutto il supporto». Il messaggio 17.15 – Sinisa– La notizia che circolava da qualche ora è diventata ufficiale:non è più l’allenatore del Bologna. La nota 16.00 –– «Siamo in crescita, abbiamo affrontato cinque delle prime sei in classifica»:prova ad essere ottimista sul. Le parole 14.30 – Arnautovic in vetta – Ecco la classifica marcatori dopo cinque giornate, davanti a tutti c’è ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - RedazioneDedalo : Enna – Progetto di Arte Urbana “Enna a Colori”, voluto da Ancos e Confartigianato - AlbertoNisolini : Elezioni ultime notizie. Letta: 17 giorni per evitare allarme democratico. Tremonti: «Lo scostamento è un'ipocrisia… -