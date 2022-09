Ultime Notizie Serie A: le italiane in Champions per non fare la comparsa, parla Gravina, Cairo predica calma (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – «Piedi per terra» – Il Toro continua a macinare risultati, il presidente Cairo predica calma: «La stagione è appena iniziata, non esaltiamoci». Le parole 9.00 – parla Gravina – «L’aumento energico è peggio della pandemia, il calcio così non si rialza più»: così il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Le dichiarazioni 8.30 – Parte la Champions – Comincia la competizione più importante in Europa, le italiane in campo per non fare soltanto da comparsa. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – «Piedi per terra» – Il Toro continua a macinare risultati, il presidente: «La stagione è appena iniziata, non esaltiamoci». Le parole 9.00 –– «L’aumento energico è peggio della pandemia, il calcio così non si rialza più»: così il presidente della Figc, Gabriele. Le dichiarazioni 8.30 – Parte la– Comincia la competizione più importante in Europa, lein campo per nonsoltanto da. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - chinafiles : La nostra #rassegna delle notizie di oggi con le ultime dall'Asia ?? Oggi a cura di @moles_sabrina - VesuvioLive : Napoli, auto in fiamme nella notte. Nei giorni scorsi una stesa nello stesso luogo -