Ue | diritti civili e caro energie | ecco le ricette di +Europa

M_gabanelli : La Meloni ha costruito il suo consenso perché contro la Ue, la riforma del catasto, concorrenza, l’aborto, i diritt… - fattoquotidiano : Le ricette di Fassina: combattere neoliberismo e svalutazione del lavoro; ridurre le diseguaglianze battendosi per… - matteorenzi : Sempre nella logica di dialogare coi più giovani ho preparato questo video per TikTok sui diritti civili. Servono l… - AmerigoAusoni : RT @M_gabanelli: La Meloni ha costruito il suo consenso perché contro la Ue, la riforma del catasto, concorrenza, l’aborto, i diritti civil… - AlzatiGiovanni : RT @M_gabanelli: La Meloni ha costruito il suo consenso perché contro la Ue, la riforma del catasto, concorrenza, l’aborto, i diritti civil… -

Collettiva.it

Decine disono stati uccisi in scontri politici avvenuti in Sud Sudan tra febbraio e maggio di quest'...dell'Onu in Sud Sudan (Unmiss) e l'Ufficio dell'Alto Commissario dell'Onu per i...La finalità principale del bando di quest'anno è infatti il sostegno alla creazione e diffusione di prodotti e servizi artistico - culturali capaci di promuovere iumani, sociali edi ... Diritti civili, il silenzio della destra Decine di civili sono stati uccisi in scontri politici avvenuti in Sud Sudan tra febbraio e maggio di quest'anno, con donne e bambini vittime di brutali aggressioni, tra le quali lo stupro di gruppo: ...Il programma politico di +Europa, il partito di Emma Bonino e Benedetto della Vedova, non mostra dubbi su quale atteggiamento dovrebbe tenere l'Italia in fatto di energia ed economia ...