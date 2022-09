Ucraina ultime notizie. Erdogan, Putin usa gas come arma contro sanzioni. Mosca: Italia soffrirà (Di martedì 6 settembre 2022) L’Italia è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, il risultato sarà che le imprese Italiane saranno distrutte dalle aziende americane, che pagano l’elettricità sette volte meno delle Italiane. A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova. La Russia avverte poi Bruxelles per bocca del suo ministro dell’ energia Shulginov, secondo il quale è molto probabile che l’Europa non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca “almeno fino al 2027”. È atteso oggi il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sulla situazione della centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe e disconnessa ieri sera dalla rete Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 settembre 2022) L’è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, il risultato sarà che le impresene saranno distrutte dalle aziende americane, che pagano l’elettricità sette volte meno dellene. A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova. La Russia avverte poi Bruxelles per bocca del suo ministro dell’ energia Shulginov, secondo il quale è molto probabile che l’Europa non sarà in grado di fare a meno del gas di“almeno fino al 2027”. È atteso oggi il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sulla situazione della centrale nuclearedi Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe e disconnessa ieri sera dalla rete

