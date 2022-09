Ucraina ultime notizie. Aiea:?serve zona di sicurezza intorno a centrale Zaporizhzhia, danni vicino a reattore (Di martedì 6 settembre 2022) Battaglia nei pressi di Zaporizhzhia, con l’Aiea (Agenzia internazionale energia atomica) che invoca una «zona di sicurezza» intorno alla centrale. Mosca intensifica il suo pressing economico sull’Europa, minacciando ritorsioni contro le nuove ondate sanzionatorie. Il portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha dichiarato che l’Italia «è spinta al suicidio economico», mentre il Cremlino paventa la crisi per tutto il Continente:?l’Europa, avverte Mosca, non sarà in grado di fare a meno del gas russo «almeno fino al 2027» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 settembre 2022) Battaglia nei pressi di, con l’(Agenzia internazionale energia atomica) che invoca una «dialla. Mosca intensifica il suo pressing economico sull’Europa, minacciando ritorsioni contro le nuove ondate sanzionatorie. Il portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha dichiarato che l’Italia «è spinta al suicidio economico», mentre il Cremlino paventa la crisi per tutto il Continente:?l’Europa, avverte Mosca, non sarà in grado di fare a meno del gas russo «almeno fino al 2027»

