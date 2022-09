Ucraina: media, Russia compra missili da Pyongyang (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero russo della Difesa ha avviato un'operazione per l'acquisto di missili dalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l'offensiva in Ucraina. E' quanto emerge ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero russo della Difesa ha avviato un'operazione per l'acquisto didalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l'offensiva in. E' quanto emerge ...

FulvioOlivieri : @Tonjonny2 @ellyesse Carissimo, non voglio stuzzicarla, se invece la Russia avesse invaso il New Messico, come Gli… - jobwithinternet : RT @CinziaGiachetti: @MediasetTgcom24 anche in Ucraina i media contro il regime Zelensky sono stati chiusi - marianoserra7 : RT @enricofromitaly: ???? Autunno caldo? No di fuoco a voi che ci governate!Dopo Praga, Colonia. Massiccia manifestazione in Germania contro… - paolo_capriotti : @Fabiovolta @EEtted @saldifran @jacopo_iacoboni Vacci tu in Russia se ti piace tanto viaggiare... Così le racconti… - Callisto321 : RT @enricofromitaly: ???? Autunno caldo? No di fuoco a voi che ci governate!Dopo Praga, Colonia. Massiccia manifestazione in Germania contro… -