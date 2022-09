Ucraina | intelligence Gb | ' mancanza di droni ostacola operazioni russe'

(Di martedì 6 settembre 2022) Londra, 6 set. (Adnkronos) - "Negli ultimi anni, l'esercito russo si è sempre più affidato ai, in particolare per individuare i bersagli da colpire. A causa delle perdite in combattimento, è probabile che la Russia stia cercando di mantenere le scorte di UAV, di fronte alla carenza di componenti derivanti dalle sanzioni internazionali". Lo scrive l'della Gran Bretagna su Twitter. "La disponibilità limitata dida ricognizione sta probabilmentendo sempre più le- aggiunge il ministero della Difesa britannico - Ieri, l'Odessa Journal ha riportato 27 sortite UAV russi sulla sponda occidentale del Dnipro, rispetto a una media di 50 al giorno per tutto agosto. l 21 del mese scorso, le forze ucraine hanno riferito di aver abbattuto tre UAV ...

Ad affermarlo fonti dell'Usa citate dal New York Times. L'informazione potrebbe essere ...materiale da stoccare a sufficienza per rispondere alle necessità del Pentagono e dell'. ......ha avviato un'operazione per l'acquisto di missili dalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l'offensiva in. È quanto emerge da informazioni di...Il Cremlino afferma che la decisione di Putin di condurre l'' operazione speciale' in Ucraina è sostenuta dall'assoluta maggioranza dei russi. I russi bombardano il distretto di Nikopol, Kiev respinge ...