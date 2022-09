Tv, lavatrice, acqua: il piano del governo per risparmiare energia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Spegnere la tv, evitando di lasciarla in stand by. Usare lavastoviglie e lavatrice a pieno carico. Doccia più breve. Fuoco più basso sui fornelli. Sono alcune delle ‘misure comportamentali a costo zero’ previste dal ‘piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’ del ministero della Transizione ecologica. In un quadro caratterizzato dall’aumento delle bollette di gas e luce, gli step sono “implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione”, al fine di “suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente”. Tra i comportamenti da promuovere quelli della “riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Spegnere la tv, evitando di lasciarla in stand by. Usare lavastoviglie ea pieno carico. Doccia più breve. Fuoco più basso sui fornelli. Sono alcune delle ‘misure comportamentali a costo zero’ previste dal ‘nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’ del ministero della Transizione ecologica. In un quadro caratterizzato dall’aumento delle bollette di gas e luce, gli step sono “implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione”, al fine di “suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo dicon riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente”. Tra i comportamenti da promuovere quelli della “riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento ...

