Trovato il corpo dell'ereditiera rapita mentre faceva jogging (Di martedì 6 settembre 2022) Appartiene all'ereditiera Eliza Fletcher, 34 anni, insegnante e nipote del noto uomo d'affari di Memphis Joseph Orgill III, il corpo senza vita Trovato lunedì scoro durante le ricerche lanciate dalla polizia a Memphis. La donna era stata rapita e costretta a salire su un suv mentre faceva jogging venerdì intorno alle 4 di mattina ora locale vicino all'università della città. Lo riferisce la polizia del Tennessee. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo l'ha avvicinata e costretta a salire sul suv a seguito di una breve colluttazione e la donna è stata dichiarata scomparsa dopo che non era tornata dalla corsa mattutina. Si tratterebbe di Cleotha Abston, 38 anni, che secondo l'affidavit è stato arrestato dopo che la polizia ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Appartiene all'Eliza Fletcher, 34 anni, insegnante e nipote del noto uomo d'affari di Memphis Joseph Orgill III, ilsenza vitalunedì scoro durante le ricerche lanciate dalla polizia a Memphis. La donna era statae costretta a salire su un suvvenerdì intorno alle 4 di mattina ora locale vicino all'universitàa città. Lo riferisce la polizia del Tennessee. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo l'ha avvicinata e costretta a salire sul suv a seguito di una breve colluttazione e la donna è stata dichiarata scomparsa dopo che non era tornata dalla corsa mattutina. Si tratterebbe di Cleotha Abston, 38 anni, che secondo l'affidavit è stato arrestato dopo che la polizia ha ...

