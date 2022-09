Trentino, l’orsa F43 morta durante la cattura (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un’orsa è morta in Trentino durante le operazioni di cattura in Val di Concei, una laterale della val di Ledro, svolte dalla Provincia autonoma di Trento durante un intervento per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), sgomenta, annuncia un’immediata richiesta di accesso agli atti conoscere nel dettaglio quanto effettuato e accaduto. “Quando avremo in mano la documentazione, compresi i materiali video, valuteremo l’opportunità di farla analizzare a un nostro consulente. Ci riserviamo inoltre d’intervenire nelle opportune sedi per la tutela degli orsi, animali protetti a livello comunitario, se emergeranno responsabilità”, annuncia Massimo Comparotto, presidente dell’Oipa. Dai primi accertamenti ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un’orsa èinle operazioni diin Val di Concei, una laterale della val di Ledro, svolte dalla Provincia autonoma di Trentoun intervento per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), sgomenta, annuncia un’immediata richiesta di accesso agli atti conoscere nel dettaglio quanto effettuato e accaduto. “Quando avremo in mano la documentazione, compresi i materiali video, valuteremo l’opportunità di farla analizzare a un nostro consulente. Ci riserviamo inoltre d’intervenire nelle opportune sedi per la tutela degli orsi, animali protetti a livello comunitario, se emergeranno responsabilità”, annuncia Massimo Comparotto, presidente dell’Oipa. Dai primi accertamenti ...

