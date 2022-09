Trentino Alto Adige | l' orsa F43 morta durante fase di cattura

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 settembre 2022) L’F43 èun intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. È successo la notte scin val di Concei dove l’animale, da tempo monitorato a causa dei suoi frequenti contatti con l’uomo, è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l'anestetico ha fatto effetto. A nulla sono serviti i tentavi di rianimazione degli operatori. “La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici” informa la Provincia di Trento “può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate, condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili”.