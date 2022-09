Tre camion rubati pronti a caricare mezzi e materiali edili per centinaia di migliaia di euro. Ma arrivano le guardie giurate… (Di martedì 6 settembre 2022) L’allarme è scattato nel cuore della notte, alle 00:47. La sala operativa Italpol ha immediatamente allertato la pattuglia in servizio di zona. A scattare era stato il sistema di rilevamento intrusi della Technoimmobilare, nella zona di Vermicino. Effettivamente, quando la prima guardia giurata è arrivata sul posto ha notato segni di effrazione, e ha chiamato rinforzi. Poco dopo sono arrivate altre due pattuglie in appoggio. L’intervento tempestivo degli uomini della Italpol ha messo in fuga i malviventi. All’interno dell’area aziendale erano stati frettolosamente abbandonati tre camion, poi risultati rubati, evidentemente pronti a fare un carico di materiali da trafugare. D’altronde la recinzione tranciata in più punti e la presenza di mezzi rubati all’interno di un sito pieno di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) L’allarme è scattato nel cuore della notte, alle 00:47. La sala operativa Italpol ha immediatamente allertato la pattuglia in servizio di zona. A scattare era stato il sistema di rilevamento intrusi della Technoimmobilare, nella zona di Vermicino. Effettivamente, quando la prima guardia giurata è arrivata sul posto ha notato segni di effrazione, e ha chiamato rinforzi. Poco dopo sono arrivate altre due pattuglie in appoggio. L’intervento tempestivo degli uomini della Italpol ha messo in fuga i malviventi. All’interno dell’area aziendale erano stati frettolosamente abbandonati tre, poi risultati, evidentementea fare un carico dida trafugare. D’altronde la recinzione tranciata in più punti e la presenza diall’interno di un sito pieno di ...

ilfaroonline : Tre camion rubati pronti a caricare mezzi e materiali edili per centinaia di migliaia di euro. Ma arrivano le guard… - giobanchelli : @lesmo27 @NetoDemetriou @maurybonazzi Ma cosa mi hai risvegliato! Avevo il camion e i tre modellini a partire da d… - mimmamazz1 : 'I tre camion, uno dei quali dotato di gru, sono stati individuati in un campo agricolo abbandonato a Trinitapoli,… - emanuelegiusep3 : RT @Gianl1974: 1/3 I razzisti hanno sparato ai volontari di World Central Kitchen Tre camion danneggiati e del cibo distrutto. Lo chef e fo… - TgrRaiMolise : Ultim'ora: incidente stradale a #Campobasso, nell'area industriale. Un auto contro un camion. Tre feriti in codice… -