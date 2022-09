Totti e Ilary Blasi di nuovo sotto lo stesso tetto | separati in casa nella mega villa all’Eur

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 settembre 2022) Francescosono sempre più chiacchiarati dopo la conferma della separazione. La coppia ha deciso di lasciarsi dopo 20 anni d’amore e tre figli. Sono circolate tante indiscrezioni, da presunti tradimenti a nuovi amori, la coppia non è mai uscita allo scoperto ufficialmente su nuove relazioni. L’ultimo capitolo della vicenda è a sorpresa: Francescosono tornatilo. La coppia non è ritornata insieme, semplicemente ha deciso di condividere gli spazi in comune in attesa della separazione. Il luogo sarà ladell’Eur con la possibilità di dividere gli spazi senza problemi di privacy. In sostanza sarannoin ...