Tottenham, Conte: «Gli italiani non snobbano la Champions. Guardate Ancelotti» (Di martedì 6 settembre 2022) Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in vista del match di Champions con il Marsiglia: le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato degli allenatori italiani in Champions e non solo. LE PAROLE – «No, non credo che gli italiani snobbino questa competizione perché abbiamo Carlo Ancelotti e lui ha alzato la Champions con Milan e Real Madrid, squadre davvero importanti. Ricordo la finale persa quando era al Milan. Ricordo che fu la mia ultima finale, fummo sfortunati perchè presi una traversa prima dei rigori. Ancelotti era il precedente allenatore della Juventus, poi andò al Milan e credo che in quella serata si sia preso una rivincita». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Antonio, tecnico del, ha parlato in vista del match dicon il Marsiglia: le sue dichiarazioni Antonio, tecnico del, ha parlato degli allenatoriine non solo. LE PAROLE – «No, non credo che glisnobbino questa competizione perché abbiamo Carloe lui ha alzato lacon Milan e Real Madrid, squadre davvero importanti. Ricordo la finale persa quando era al Milan. Ricordo che fu la mia ultima finale, fummo sfortunati perchè presi una traversa prima dei rigori.era il precedente allenatore della Juventus, poi andò al Milan e credo che in quella serata si sia preso una rivincita». L'articolo proviene da ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Conte vuole portare il suo #Tottenham ad altezza #Real: “La mia ambizione è avere successo in #Europa” - dchinellato : Dal centro di allenamento del Tottenham, ecco come Conte racconta la sua vigilia di #ChampionsLeague: dalla sua amb… - albemutti : Cazzo, è diventato simpatico #Conte ?????? #UCL #europa #trofei #Tottenham - CalcioPillole : #Tottenham, tutta la chiarezza in conferenza stampa di Antonio #Conte. - Gazzetta_it : #Conte vuole portare il suo #Tottenham ad altezza #Real: “La mia ambizione è avere successo in #Europa” -

Tottenham, Conte: "Gli italiani non snobbano la Champions. Guardate Ancelotti" Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in vista del match di Champions con il Marsiglia: le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato degli allenatori italiani in Champions ... Champions League, Conte: "Qui per quanto fatto la scorsa stagione" Antonio Conte ha criticato il calendario del Tottenham in vista dei Mondiali, affermando che è la prima volta nella sua carriera che vede un calendario così "folle". La formazione di Premier League inizierà ... Conte: “Gli allenatori italiani prestano più attenzione al campionato Guardate Ancelotti” "Se gli allenatori italiani prestano più attenzione al campionato". Antonio Conte smentisce questa teoria in conferenza stampa, portando l'esempio del tecnico più vincente della storia. Champions League, Conte: "Qui per quanto fatto la scorsa stagione" Il tecnico salentino si dice fiducioso per la nuova stagione di Champiosn League, esaltando la squadra per quanto fatto la scorsa stagione. Antonio, tecnico del, ha parlato in vista del match di Champions con il Marsiglia: le sue dichiarazioni Antonio, tecnico del, ha parlato degli allenatori italiani in Champions ...Antonioha criticato il calendario delin vista dei Mondiali, affermando che è la prima volta nella sua carriera che vede un calendario così "folle". La formazione di Premier League inizierà ..."Se gli allenatori italiani prestano più attenzione al campionato". Antonio Conte smentisce questa teoria in conferenza stampa, portando l'esempio del tecnico più vincente della storia.Il tecnico salentino si dice fiducioso per la nuova stagione di Champiosn League, esaltando la squadra per quanto fatto la scorsa stagione.