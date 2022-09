(Di martedì 6 settembre 2022) Sostituire degnamente Gleison, senza spendere in un solo colpo tutti i soldi incassati dalla cessione del brasiliano, non era semplice:...

NONOSTANTE I PROBLEMI - L'addio di Belotti, la cessione dialla Juventus, il mercato a rilento, la lite tra Vagnati e Juric e il caso Lukic sono solamente gli ultimi problemi emersi al Torino, ...Daerediterà la posizione in campo e probabilmente anche il numero, quel 3 che indossava già ad Amsterdam e che il brasiliano ha lasciato libero dopo essersi trasferito alla Juventus . Schuurs ... Toromania: Bremer chi Questo Schuurs ha tutto per farlo dimenticare