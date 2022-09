“Top model” Michela Persico, il vestitino copre ben poco: spacco vertiginoso e che scollatura – FOTO (Di martedì 6 settembre 2022) Michela Persico ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando una magnifica FOTOgrafia in cui indossa un vestitino che copre poco e niente. Michela Persico è una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal pubblico italiano: la bergamasca in questi giorni ha incantato gli italiani direttamente dal Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. I Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 6 settembre 2022)ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando una magnificagrafia in cui indossa unchee niente.è una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal pubblico italiano: la bergamasca in questi giorni ha incantato gli italiani direttamente dal Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. I Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Erika36370933 : @Spcm38520083 Anche per e ha della top model senza fiato ti lascia immensamente @@GiuliaSalemi93 - Filomen83869405 : RT @Ramona46810505: Questa foto. Sembra un Top Model ???????????????? #prelemi - Eliseo85598254 : @MartiniLuca3 Più TOP che model ?? - AlessiaAlesia : Ditemi se non vi sembra una top model in qualche spot anni 90! È bona... C'è poco da fa! ????????#jeru - RosaliaRoxy1 : MAI diventi TOP model con il cervelletto che hai. -