Tiziano Ferro riparte da “La Vita Splendida” scritta da Brunori | ecco cosa hanno raccontato i due cantautori

radio5punto9 : @TizianoFerro, in uscita venerdì il nuovo singolo 'La vita splendida' - willprotector : RT @steveparkver: @willprotector @eddiesmyheroo MA TIZIANO FERRO È GAY?? poi se iniziano a dirmi che andrew fa queerbaiting dio santo mi in… - steveparkver : @willprotector @eddiesmyheroo MA TIZIANO FERRO È GAY?? poi se iniziano a dirmi che andrew fa queerbaiting dio santo… - willprotector : @steveparkver @eddiesmyheroo esatto, cosi È queerbaiting. ieri ho visto due ragazze paragonare andrew garfield e ti… - vojdcesaree : RT @TinyGlitterGlam: Se Tiziano Ferro è passato da “Sere nere” a “La vita è splendida” c’è speranza per tutti. #tizianoFerro -

ha annuncia l'uscita del suo nuovo singolo. Il brano si intitola ' La vita splendida ', esce il 9 settembre ed anticipa il prossimo album in uscita l'11 novembre, 'Il mondo è nostro'. ...[CS_RADIODATE] Si intitola La vita splendida l'atteso singolo inedito di, disponibile da venerdì 9 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Il brano apre la strada al prossimo album diin uscita il prossimo 11 ...Si chiama 'La vita splendida' il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Come annunciato dallo stesso cantante, sarà disponibile a partire dal 9 settembre ...Tiziano Ferro torna il 9 settembre con il singolo "La vita splendida", che apre la strada al nuovo album in uscita a novembre.