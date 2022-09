"Tifo per voi, ma non cambio idea". La Meloni risponde al papà single (Di martedì 6 settembre 2022) La leader di Fratelli d'Italia risponde positivamente all'assessore campano Trapanese, che la aveva invitata a un confronto sulle adozioni ai single. "Accetto con piacere l'invito a cena per parlarne" Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) La leader di Fratelli d'Italiapositivamente all'assessore campano Trapanese, che la aveva invitata a un confronto sulle adozioni ai. "Accetto con piacere l'invito a cena per parlarne"

AlexBazzaro : La Pravda era un giornale di partito che faceva propaganda, Repubblica è oltre. Sono arrivati a pubblicare le loro… - ferrari_libero : RT @orfini: Dunque quella che per molti sarebbe la vera sinistra (Conte) è la stessa per cui fa il tifo Trump. Che a questo punto immagino… - federtennis : Tutti a fare il tifo per il nostro Matteo ?? Alle 18:00 #Berrettini affronta Ruud per un posto in semifinale agli… - F_Baldux : RT @orfini: Dunque quella che per molti sarebbe la vera sinistra (Conte) è la stessa per cui fa il tifo Trump. Che a questo punto immagino… - FrancoZerlenga : RT @riotta: I cori razzisti e antisemiti cantati da teppisti sporcano il tifo @inter e vanno condannati con tempismo dalla società, come so… -