“The Hanging Sun”, il nuovo film di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “The Hanging Sun”, il nuovo film di Francesco Carrozzini, viene presentato Fuori Concorso alla 79esima Mostra d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia e arriverà poi in tutte le sale cinematografiche italiane dal 12 al 14 settembre. Nel cast figurano Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt e Raphael Vicas, con la partecipazione di Peter Mullan e Charles Dance. Un film Sky Original, co-prodotto da Cattleya, Grøenlandia, parte di ITV Studios, e Sky, distribuito nel mondo da NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios e in Italia da Vision Distribution. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “TheSun”, ildi, viene presentato Fuori Concorso alla 79esima Mostra d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia e arriverà poi in tutte le sale cinematografiche italiane dal 12 al 14 settembre. Nel cast figurano, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt e Raphael Vicas, con la partecipazione di Peter Mullan e Charles Dance. UnSky Original, co-prodotto da Cattleya, Grøenlandia, parte di ITV Studios, e Sky, distribuito nel mondo da NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios e in Italia da Vision Distribution. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : 'The Hanging Sun', il nuovo film di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi - Screenweek : #TheHangingSun Sole di mezzanotte sarà presentato in chiusura, Fuori Concorso, della 79ª Mostra Internazionale d’Ar… - noveon9 : non siamo pronti a sentirla cantare The Hanging Tree - GianlucaOdinson : The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, Alessandro Borghi nel trailer e poster - - sbitino : RT @missJlenia: Do you like the tag with my name hanging from my dog's cage????? ?????? Vi piace la targhetta con il mio appesa alla gabbietta d… -