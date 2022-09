Test MotoGP, Bastianini: "Ho provato il telaio 2023, c'è ancora da fare" (Di martedì 6 settembre 2022) Si è preso il suo tempo Enea Bastianini oggi, entrando in pista circa un'ora e mezza dopo la luce verde, ma difficilmente lo si può biasimare. Il riminese d'altronde ha brillato su questa pista ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) Si è preso il suo tempo Eneaoggi, entrando in pista circa un'ora e mezza dopo la luce verde, ma difficilmente lo si può biasimare. Il riminese d'altronde ha brillato su questa pista ...

Misterhelmet : Casco @alpinestars in fase di test per Dovizioso. Ne parlavano da mesi. Qualcuno menzionava anche un sistema di co… - corsedimoto : DOMINIQUE AEGERTER ha provato la Suzuki nei test MotoGP a Misano. Il suo futuro però è ancora un'incognita. 'Yamaha… - periodicodaily : MotoGP, Misano Test: il ritorno di Marquez nel day 1 #motogp #misano @RiccardoTrullo - gponedotcom : Marco Bezzecchi: 'nessun componente nuovo, ma da rookie voglio concentrarmi solo sulla guida. Yamaha? hanno problem… - zazoomblog : MotoGP Test Misano 2022: Francesco Bagnaia il più veloce 6° Quartararo. Torna in pista Marc Marquez! - #MotoGP… -