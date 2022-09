Test medicina: in migliaia alla Sapienza. Gli studenti: "Facciamo come in Francia" (Di martedì 6 settembre 2022) Al via l'ingresso in aula per i Test di medicina: migliaia in fila a Roma e nel Lazio. Alle 10 e' iniziato l'appello e gli studenti arrivati alla Sapienza di Roma, pronti a sostenere la prova che e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Al via l'ingresso in aula per idiin fila a Roma e nel Lazio. Alle 10 e' iniziato l'appello e gliarrivatidi Roma, pronti a sostenere la prova che e' ...

fanpage : Sono più di 65mila gli aspiranti medici che nella giornata di oggi, martedì #6settembre, sosterranno il test di ing… - Agenzia_Ansa : Più materie disciplinari e meno logica e cultura generale. Prende il via oggi il test per l'accesso a Medicina e Ch… - LaStampa : Test di ingresso a Medicina: 60 quesiti in 100 minuti. Non si fermano le proteste degli studenti - palermo24h : Università a Palermo, sit in di protesta d’ingresso con i test di Medicina - BLACKAWDWHITE : @nanitasvibes ok questa è una concidenza non lo so ma da tutta la mattina che penso al test di medicina -