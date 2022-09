Test Medicina: circa 5mila domande alla Federico II (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si sono svolte con regolarità e senza intoppi le operazioni di riconoscimento degli studenti che oggi si confronteranno con il Test per essere ammessi alla facoltà di Medicina dell’Università Federico II di Napoli. A disposizione ci sono 550 posti per il corso di laurea in Medicina e chirurgia, 50 posti per Odontoiatria e 60 per Protesi dentaria a fronte di 4852 domande pervenute all’Ateneo. Richieste in crescita rispetto all’anno accademico 2021-2022 in cui le domande di iscrizione al Test di ammissione erano state 4327. Per la prima volta la Federico II svolge il Test di ammissione in due sedi: a Monte Sant’Angelo dove sono utilizzate 66 aule per un totale di 4237 candidati e nelle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si sono svolte con regolarità e senza intoppi le operazioni di riconoscimento degli studenti che oggi si confronteranno con ilper essere ammessifacoltà didell’UniversitàII di Napoli. A disposizione ci sono 550 posti per il corso di laurea ine chirurgia, 50 posti per Odontoiatria e 60 per Protesi dentaria a fronte di 4852pervenute all’Ateneo. Richieste in crescita rispetto all’anno accademico 2021-2022 in cui ledi iscrizione aldi ammissione erano state 4327. Per la prima volta laII svolge ildi ammissione in due sedi: a Monte Sant’Angelo dove sono utilizzate 66 aule per un totale di 4237 candidati e nelle ...

fanpage : Sono più di 65mila gli aspiranti medici che nella giornata di oggi, martedì #6settembre, sosterranno il test di ing… - Agenzia_Ansa : Più materie disciplinari e meno logica e cultura generale. Prende il via oggi il test per l'accesso a Medicina e Ch… - LaStampa : Test di ingresso a Medicina: 60 quesiti in 100 minuti. Non si fermano le proteste degli studenti - swiftiebychoice : test di medicina incredibile - unicamillus : Hai ancora un'opportunità per entrare a Medicina. Le iscrizioni al #TestMedicina per l'Università Medica Internazio… -