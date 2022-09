Test di Medicina, da Torino a Palermo le proteste degli studenti davanti alle università: «Stop al numero chiuso» – I video e le foto (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre oltre 65mila aspiranti dottori e dottoresse tentano il Test d’ingresso a Medicina e Chirurgia, con la speranza di aggiudicarsi uno dei 15.876 posti disponibili, in diverse città d’Italia gli studenti scendono in piazza per proTestare contro «il numero chiuso che fa scappare all’estero migliaia di ragazzi ogni anno e che lascia il Paese senza assistenza medica». A Palermo il sit in di proTesta si è tenuto davanti all’università della città, organizzato dal Laboratorio studentesco autonomo. «La pandemia non ha insegnato nulla. Stop ai Test d’ingresso», si legge su uno degli striscioni appesi di fronte l’edificio universitario. Al megafono Giovanni Castronovo del ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre oltre 65mila aspiranti dottori e dottoresse tentano ild’ingresso ae Chirurgia, con la speranza di aggiudicarsi uno dei 15.876 posti disponibili, in diverse città d’Italia gliscendono in piazza per proare contro «ilche fa scappare all’estero migliaia di ragazzi ogni anno e che lascia il Paese senza assistenza medica». Ail sit in di proa si è tenutoall’della città, organizzato dal Laboratorio studentesco autonomo. «La pandemia non ha insegnato nulla.aid’ingresso», si legge su unostriscioni appesi di fronte l’edificio universitario. Al megafono Giovanni Castronovo del ...

