Tennis: Tiafoe, 'non dimenticherò mai questa vittoria contro Nadal' (Di martedì 6 settembre 2022) New York, 6 set. - (Adnkronos) - "questa vittoria non la dimenticherò mai. Non avevo mai vinto contro uno dei big three: Nadal, Federer o Djokovic, questa volta ci sono riuscito. Lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti". Queste le parole di Frances Tiafoe in conferenza stampa dopo il successo in 4 set contro Rafael Nadal agli ottavi di finale dello Us Open. "Oggi ho giocato davvero bene - sottolinea il 24enne statunitense - Sono sceso in campo con la consapevolezza di potercela fare e questo ha fatto la differenza. Mi ha aiutato anche il fatto che avessi già giocato contro di lui in un paio d'occasioni". "Sono figlio di immigrati. Mio padre voleva che giocassimo a Tennis per ottenere delle borse di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) New York, 6 set. - (Adnkronos) - "non lamai. Non avevo mai vintouno dei big three:, Federer o Djokovic,volta ci sono riuscito. Lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti". Queste le parole di Francesin conferenza stampa dopo il successo in 4 setRafaelagli ottavi di finale dello Us Open. "Oggi ho giocato davvero bene - sottolinea il 24enne statunitense - Sono sceso in campo con la consapevolezza di potercela fare e questo ha fatto la differenza. Mi ha aiutato anche il fatto che avessi già giocatodi lui in un paio d'occasioni". "Sono figlio di immigrati. Mio padre voleva che giocassimo aper ottenere delle borse di ...

