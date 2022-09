Supplenze ATA 2022 23 | stipendio | ordine convocazioni | sanzioni | divieti | spezzone orario Tutto quello che c’è da sapere SPECIALE

orizzontescuola : Supplenze ATA 2022/23: stipendio, ordine convocazioni, sanzioni, divieti, spezzone orario. Tutto quello che c’è da… - ProfCaffarel : Supplenze ATA 2022/23, avvisi convocazioni da terza fascia aggiornati al 5 settembre. In ?@USRLombardia? convocano… - scuolainforma : Supplenze, stop ad organico Covid docenti e ATA: il governo pronto ad un ripensamento? - orizzontescuola : Supplenze ATA, al via le convocazioni da graduatorie di terza fascia. Ecco dove - ProDocente : Supplenze ATA, da anni in graduatoria terza fascia, mai una chiamata: con quale punteggio si viene convocati? -

... saranno dunque circa 1.500 supplenti chiamati dalle Graduatorie Provinciali dellee, ... Invio MAD con Voglioinsegnare.it Grazie a Voglioinsegnare.it gli aspiranti docenti e personale......ulteriori immissioni in ruolo per ulteriori 2.400 posti e per lesono stati assegnati 15.791 incarichi a tempo determinato, di cui il 37% su posti di sostegno". Per quanto riguarda gli,...Anno scolastico nuovo, problemi vecchi in Puglia. A pochi giorni dal ritorno in aula, a farla da padrone è il precariato, sia tra i professori che tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliare.Si prospetta, come di consueto, un ritorno in classe senza insegnanti: ecco le cifre di un altro avvio di anno scolastico preoccupante.