Supplenze al 31 agosto o 30 giugno | LE NOMINE Napoli | Milano | Roma | Bari | Siracusa… sono tante le province in cui i docenti precari attendono un incarico

ProDocente : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno: LE NOMINE. Palermo ripubblica, c’erano degli errori - zazoomblog : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno: LE NOMINE. Ecco i bollettini provinciali - #Supplenze #agosto #giugno: #NOMINE… - lacittanews : Di redazione Con nota dell’USP Venezia, vengono pubblicate le graduatorie esaurite nella provincia… - lacittanews : Di redazione Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: gli aspiranti utilmente inseriti in GaE e/o… - orizzontescuola : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno: LE NOMINE e la data di presa servizio. Avvisi Uffici Scolastici per eventuale r… -

...del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 ." Gli Uffici Scolastici accantonano i posti rendendoli indisponibili per leal 31......sostanza quanto previsto negli anni scorsi e e dal regolamento per leATA Dm 430/2000, ma con una novità importante: non è più possibile accettare altra supplenza al 30 giugno o 31...Con i concorsi ancora aperti, molti studenti potrebbero cambiare i docenti pochi mesi dopo l’avvio delle lezioni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...