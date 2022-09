Suicida a 13 anni | l' ex fidanzatina guidava la gang di cyberbulli Alessandro si è gettato dalla finestra

(Di martedì 6 settembre 2022) Due ragazze avrebbero guidato ladei bulli contro. Una ex inviperita per un rifiuto avrebbe ordito la terribile vendetta nei confronti di un adolescente tra aggressioni, minacce,...

Giù dalla finestra a 13: la procura indaga per bullismo e induzione al suicidio manuela galletta 03 Settembre 2022 Nella giornata di oggi dovrebbe essere disposta l'autopsia che consentirà poi ...... il ragazzino di 13di Gragnano, vittima di cyberbullismo, che si è lanciato dalla finestra di ... "Un ragazzino sisi legge nel post e psicoterapeutici sproloquiano in tv sul fatto che le ...A guidare la gang di bulli che avrebbe spinto il 13enne di Gragnano a togliersi la vita lanciandosi da una finestra di casa sua al quarto piano ci ...È morto il primo settembre Alessandro, a 13 anni, cadendo giù dal suo balcone dal quarto piano a Gragnano in provincia di Napoli. All’inizio si è creduto che si trattasse di un incidente, un perdita d ...