Stop sanzioni o niente più gas: cosa c’è dietro il ricatto di Putin e perché il price cap può parlare italiano (Di martedì 6 settembre 2022) Via le sanzioni o niente più gas. Mentre alcuni politici italiani ci spiegavano che le restrizioni varate nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina non avevano effetto su Putin, è stato lo Zar stesso a smentirli rendendo palese il ricatto sul metano dopo le curiose vicissitudini nella manutenzione di Nord Stream 1. Ora gli occhi sono puntati sull’Europa. Il consiglio dei ministri Ue sull’energia del 9 settembre ha due opzioni sul tavolo: un tetto al prezzo del gas e linee di credito d’emergenza per gli operatori del mercato energetico. Intanto gli effetti delle sanzioni sull’economia di Mosca si fanno sentire. Così come le le ripercussioni. Il prezzo del gas ha toccato quota 290 euro prima di ripiegare a 245. Le Borse europee vanno a fondo e lo spread torna a salire. La Russia può ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Via lepiù gas. Mentre alcuni politici italiani ci spiegavano che le restrizioni varate nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina non avevano effetto su, è stato lo Zar stesso a smentirli rendendo palese ilsul metano dopo le curiose vicissitudini nella manutenzione di Nord Stream 1. Ora gli occhi sono puntati sull’Europa. Il consiglio dei ministri Ue sull’energia del 9 settembre ha due opzioni sul tavolo: un tetto al prezzo del gas e linee di credito d’emergenza per gli operatori del mercato energetico. Intanto gli effetti dellesull’economia di Mosca si fanno sentire. Così come le le ripercussioni. Il prezzo del gas ha toccato quota 290 euro prima di ripiegare a 245. Le Borse europee vanno a fondo e lo spread torna a salire. La Russia può ...

GiovaQuez : Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vi… - repubblica : Russia-Ucraina, Mosca all'Ue: 'Le forniture di gas riprenderanno solo con lo stop alle sanzioni' - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - StefanoLancian1 : RT @GiovaQuez: Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vivere come… - RobertaCarta9 : RT @Resistenza1967: ???? STOP SANZIONI ALLA RUSSIA ???? ???? STOP SANZIONI ALLA RUSSIA ???? ???? STOP SANZIONI ALLA RUSSIA ???? ???? STOP SANZIONI ALL… -