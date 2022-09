Stasera in tv | torna ‘Primo Appuntamento’ con Flavio Montrucchio | anticipazioni sulle puntate

Leggi su funweek

(Di martedì 6 settembre 2022) Sconosciuti in cerca dell’anima gemella pronti a mettersi in gioco partecipando a Primo Appuntamento. Il fortunato programma per cuori solitari condotto dain prima serata da martedì 6 settembre. Nuove storie d’amore nasceranno davanti a una romantica cena? Primo Appuntamentosu Real Time Il conduttore torinese ci farà compagnia con Primo Appuntamento, un format molto amato dagli italiani che non vedono l’ora dire a seguirlo. Così dopo una grande stagione finita intorno ad aprile e poi prolungata fino a giugno con l’edizione estiva Primo appuntamento in crociera, il conduttore è pronto a ripartire. LEGGI ANCHE: — Ecco cosa andrà in onda su Canale 5, New Amsterdam 2:nuoveLa stagione che ...