Star Wars: Duel of the Fates, John Boyega: "Avrei voluto che il film di Colin Trevorrow si facesse" (Di martedì 6 settembre 2022) A John Boyega si è spezzato il cuore quando ha saputo che Star Wars: Duel of the Fates di Colin Trevorrow non sarebbe stato girato. Vi ricordate Star Wars: Duel of the Fates, il film di Colin Trevorrow che avrebbe dovuto chiudere la trilogia sequel? Tra coloro che ci sono rimasti veramente male che non è mai stato realizzato c'è proprio lui, John Boyega. L'interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars John Boyega ha recentemente discusso del film che mai fu di Colin Trevorrow, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022) Asi è spezzato il cuore quando ha saputo cheof thedinon sarebbe stato girato. Vi ricordateof the, ildiche avrebbe dovuto chiudere la trilogia sequel? Tra coloro che ci sono rimasti veramente male che non è mai stato realizzato c'è proprio lui,. L'interprete di Finn nella trilogia sequel diha recentemente discusso delche mai fu di, ...

boerodiegoit : @Sbechemia2 Aveva scritto un post precedente dove scriveva che tutti i bambini dovrebbero nascere da uteri artifici… - linguattola : @elonmusk Dopo i sequel di Star Wars altro scempio. Ma forse questo è più oltraggioso. - Heminguaddi : #WWERAW: • Strowman ritorna in WWE devastando 4 tag team (di cui 2/3 di una certa importanza) e i fan nell'arena r… - alltheCoolThin2 : Il tappetino per mouse di Star Wars, disponibile in 3 misure - nothingbutcard : GINA CARANO CARA DUNE AUTO PSA #ad #sportscards -