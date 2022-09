Sport | Footvolley | in palio il titolo di Campione d' Europa 2022

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Sono pronto a fare il tifo per i nostri ragazzi. Sarò presente con la speranza di ascoltare l'Inno di Mameli risuonare anche questa volta". Queste le parole di Simone Perrotta, che con l'Italia del Calcio ha saputo togliersi la grande soddisfazione di conquistare il Mondiale nel 2006. L'ex calciatore carica gli azzurri in vista delle Finals Efvl(EuropeanLeague), organizzate dalla Playcon il sostegno di Roma Capitale, Municipio X e di Asi (Associazioniive e Sociali Italiane). Gli Europei di questa spettacolare disciplina si svolgeranno a Roma, il 9 10 e 11 settembre presso il centroivo Eschilo 2 di Via Fosso del Dragoncello. Al torneo partecipano 13 Nazioni, tra cui l'Italia, attualmente al secondo posto del ranking continentale alle ...

