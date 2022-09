Spider-Man: No Way Home al cinema (di nuovo) con la versione estesa: cosa vedremo di nuovo? (Di martedì 6 settembre 2022) La nuova versione di Spider-Man: No Way Home è pronta al debutto in sala. Questa volta, oltre al film che gran parte dei fan Marvel hanno apprezzato qualche mese fa, potremo goderci alcune scene inedite non presenti sulla pellicola “originale”. Spider-Man No Way Home torna al cinema – 5922 www.comptuermagazine.itFan dell’Uomo-Ragno, a rapporto: si torna al cinema, questa volta non per un nuovo film, ma per rivedere l’ultima pellicola del MCU con protagonista Peter Parker. O meglio, i Peter Parker, con il ritorno degli acclamati ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire. La riedizione della pellicola uscita qualche mese fa, porta con se alcune scene inedite che non abbiamo avuto modo di visionare nella ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) La nuovadi-Man: No Wayè pronta al debutto in sala. Questa volta, oltre al film che gran parte dei fan Marvel hanno apprezzato qualche mese fa, potremo goderci alcune scene inedite non presenti sulla pellicola “originale”.-Man No Waytorna al– 5922 www.comptuermagazine.itFan dell’Uomo-Ragno, a rapporto: si torna al, questa volta non per unfilm, ma per rivedere l’ultima pellicola del MCU con protagonista Peter Parker. O meglio, i Peter Parker, con il ritorno degli acclamati ex-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire. La riedizione della pellicola uscita qualche mese fa, porta con se alcune scene inedite che non abbiamo avuto modo di visionare nella ...

